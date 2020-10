Analyse Das Fondsmanagement des Max Otte Vermögensbildungsfonds um Prof. Dr. Max Otte und Florian König ist dem Reinheitsgebot der Geldanlage verpflichtet. Konkret bedeutet dies, dass "Long only" in Aktien, Anleihen und andere Wertpapiere investiert wird. Bonds spielen im aktuellen Zinsumfeld mit einer Gewichtung von unter 2% keine nennenswerte Rolle, Derivate werden gemieden. Die Risikosteuerung erfolgt u.a. über das Halten von Cash (aktuelle Quote: 29,3%). Der Vorteil der liquiden Mittel für den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...