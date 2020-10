Modena/München (ots) -- International agierender Hersteller von Premium-Ladelösungen stellt seine Produkte jetzt auch auf dem deutschen Markt vor- Das in Italien gegründete Unternehmen spezialisiert sich auf leistungsstarke drahtlose Ladegeräte, die mit ihrer Funktionalität, ihrer Kompatibilität mit vielen Geräten und auch ihrer Optik überzeugen- Einova legt großen Wert auf die unabhängige Zertifizierung seiner Produkte und bietet den Verbrauchern so eine gesicherte Qualität Einova (http://www.einova.com), ein international agierendes italienisches Unternehmen für innovative und stylische Leistungselektronik, stellt seine Produktreihe nun erstmals in Deutschland vor. Die smarten Ladelösungen vereinen hochmoderne Technologie, große Leistungskapazität und einen eleganten Look und sorgen zu Hause, im Büro und auch unterwegs für einen Hingucker mit Power.Einova ist die Premiummarke für den Einzelhandel von Eggtronic. Eggtronic ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Leistungselektronik, das auf die Entwicklung und Produktion von Verbraucherelektronik wie Stromumwandlung, drahtlose Ladelösungen sowie Power Banks und B2B-Elektronikdesign spezialisiert ist. Als Experten auf dem Gebiet der Mechatronik und Elektronik mit mehr als 175 international erteilten Patenten ist das Eggtronic Team ständig dabei, neue und innovative Lösungen zu entwickeln, um das tägliche Leben zu verbessern.Vorbei die Zeiten, in denen man zwischen Leistung oder Optik wählen mussteGerade im aktuellen Home-Office-Trend ist es wichtig, dass man sich in den eigenen vier Wänden wohl fühlt. Die täglich genutzten Geräte sollten sich dabei nahtlos in das Ambiente einfügen und der Nutzerin ausreichend Flexibilität ermöglichen - zu viele Kabel stören dabei nur die eigene Produktivität. Einova bietet Lösungen, die sämtliche elektronischen Geräte wie z.B. Laptops, Smartphones, Smart-Watch und EarPods drahtlos und zeitgleich aufladen. Dabei sind sie nicht nur unauffälliger als vergleichbare Lösungen, sondern werten den Raum, in dem sie zum Einsatz kommen auch optisch auf. Einova schafft Funktionalität fürs Auge und stellt die folgenden Produkte erstmals auf dem deutschen Markt vor:Kabelloses Laden mit den Wireless Charging StonesEgal ob auf Schreibtisch, im Wohnzimmer oder in der Küche: die drahtlosen Ladegeräte von Einova sehen überall gut aus und versorgen den Nutzer mit der Power, die er braucht. Die Charging Stones werden aus hochwertigen Materialen wie echtem Marmor und Lavastein hergestellt, damit nicht nur die Optik, sondern auch die Qualität stimmt. Sie sind kompatibel mit den meisten Geräten und laden sie durch einfaches Auflegen auf den Stein auf. Sie funktionieren hervorragend mit dem neuen iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone XS, XS Max und XR und sind auch kompatibel mit allen Qi-kompatiblen Geräten, einschließlich dem Samsung Galaxy S10, Galaxy S9 und S9 Plus.Die Laptop Power Bank, das Charging-MultitalentDie Power Bank für den Laptop, die klein, vielseitig und vor allem leistungsstark ist. Mit der Laptop Power Bank ist jeder gut gerüstet, wenn die Geräte unterwegs mal einen Energieschub brauchen. Das elegante und praktische Design integriert wasserabweisenden Canvas und einen leicht lesbaren LCD-Display. In dem handlichen Ladegerät steckt auch ordentlich Power: Mit der Einova Laptop Power Bank können über drei Anschlüsse (45W USB-C-Stromversorgung, USB-Schnellladung und Standard-USB 2) bis zu drei Geräte gleichzeitig geladen werden. Die Akkukapazität von 20.000 mAh entspricht 4-8 Ladungen für ein Smartphone, 3-5 Ladungen für ein Tablet oder 1,5 Ladungen für den Laptop.Immer organisiert mit dem Wireless Charging Valet TrayFür alle, die ihre Geräte gerne an einem Ort haben, ist die Wireless Charging Valet Tray genau die richtige Lösung. Der Organizer lädt das Smartphone drahtlos auf und hält alle anderen persönlichen Gegenstände gesammelt und jederzeit griffbereit. Die Valet Tray wurde entwickelt, um das Benutzererlebnis durch seine Schnellladetechnologie zu verbessern. Kompatible Geräte können doppelt so schnell geladen werden, als bei herkömmlichen drahtlosen Ladegeräten.Die stylische Power Bar für Apple-NutzerDas Apple MFI-zertifizierte All-In-One-Ladegerät kann bis zu vier Apple-Geräte gleichzeitig aufladen. Mit 53W Gesamtleistung können Apple-User ihr iPhone, ihre AirPods, die Apple Watch und sogar ihr MacBook an die Power Bar anschließen oder auflegen. Dafür hat sie zwei drahtlose Fast Charging Spots für iPhone und AirPods (oder zwei Qi-kompatible Smartphones) sowie einen magnetischen drahtlosen Lade-Spot für die Apple Watch. Die Power Bar ergänzt mit ihrem minimalistisch weißen Look perfekt das Apple-Sortiment.Mit ihrem hohen Anspruch an modernes Design und gleichzeitiger Leistungsstärke, möchte Einova den deutschen Verbraucherinnen und Verbrauchern Ladelösungen bieten, die den Alltag vereinfachen und auf die sie sich immer und überall verlassen können. Das Unternehmen legt dabei großen Wert auf die unabhängige Zertifizierung ihrer Produkte, um seinen Kunden jederzeit die beste Qualität zu gewährleisten.Über Einova by EggtronicEggtronic ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Leistungselektronik, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Verbraucherelektronik - Stromumwandlung, drahtlose Stromversorgung, Power Banks - und B2B-Elektronikdesign spezialisiert hat. Als Experten auf dem Gebiet der Mechatronik und Elektronik mit mehr als 175 international erteilten Patenten ist das Eggtronic Team ständig dabei, neue und innovative Lösungen zu entwickeln, um das tägliche Leben zu verbessern. Einova ist die Premium-Einzelhandelsmarke von Eggtronic. Weitere Informationen finden Sie hier (http://www.einova.com).Pressekontakt:HBI GmbH (PR-Agentur)Christian Fabricius / Konrad Horsch / Katharina Lopez-DiazTel.: +49 (0) 89 99 38 87 -31/-29 /-37E-mail: einova@hbi.deWeb: https://www.hbi.deOriginal-Content von: Einova, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149361/4741790