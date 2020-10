Trotz einer weiteren Erholung am amerikanischen Arbeitsmarkt notieren die Futures auf die führenden US-Indizes am Donnerstag schwächer und signalisieren damit Verluste in der Eröffnungsphase an der Wall Street. Offiziellen Stellen zufolge fiel die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung zuletzt auf 787.000 und damit auf den niedrigsten Stand seit Ausbruch der Pandemie. Für die Investoren steht das Corona-Hilfspaket aus der Politik thematisch jedoch an erster Stelle und ohne nennenswerte ...

