DATTO ist vor allem für Software für Backup/Datenrettung bekannt. Das 2007 gegründete Unternehmen stellt Cloud-basierte Software zur Verfügung. Die DATTO-Lösungen gelangen über Managed Service Provider (MSPs) zum Endkunden. Auf 1.700 MSPs als Vertriebspartner ist DATTO angewiesen.



So bekam die Aktie das Börsenkürzel "MSP". Und wurde zu 27 $ am oberen Ende der Spanne (24 bis 27 $) abgegeben. Erstnotiz am Mittwoch: 32,00 $. Abends aber zurück am Emissionspreis (Schlusskurs 27,10 $).



Moderat bewertet: 4,2 Mrd. $ Börsenwert gelten als nicht überzogen. Bei einem 2019er Umsatz von 458 Mio. $ (+ 18,4 %). Sowie nun im ersten Halbjahr 249 Mio. $ (+ 15,9 %). Hier wird "lediglich" der 8- bis 9-fache Umsatz gezahlt.



Im Halbjahr blieben 10 Mio. $ als Gewinn übrig. Das ist solide, aber "maßlose Profite irgendwann" werden an der Börse stärker belohnt als realisierte, aber nur "ordentliche" Ergebnisse.



