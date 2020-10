Auch wenn die Politik milliardenschwere Unterstützung versprochen hat: Vielen Einzelhändlern steht das Wasser bis zum Hals, etliche Unternehmen werden die Coronakrise sehr wahrscheinlich nicht überleben. Die Geschäfte machen jetzt andere, nämlich Onlinehändler, und hier vor allem Schlachtschiffe wie Amazon.E-Commerce wächst zwar seit Jahren stark, aber nichts hat die Branche dermaßen befeuert wie Corona. In diesem Jahr ist der Anteil des Onlinehandels am gesamten Einzelhandel in den USA auf 16,1 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...