Die Aktie von Cartier Resources konsolidiert derzeit klar unterhalb des Allzeithochs von Ende August. Doch nun stehen die wichtigsten News des Jahres für den Goldexplorer aus Quebec an. Das sollte für neuen Schwung sorgen und könnte die Aktie kräftig antreiben.

Volatile Seitwärtsbewegung

Zuletzt war es eine volatile Seitwärtsentwicklung, die die Aktie von Cartier Resources (0,24 CAD | 0,14 Euro; CA1467721082) zeigte. Nachdem der Wert Ende August ein Allzeithoch markiert hatte, kam es zunächst zu Gewinntmitnahmen. Mit dem Rücksetzer des Goldpreises blieb dann eine ganze Weile weiter Druck auf dem Titel. Zuletzt aber kam es eben zu dieser Seitwärtsbewegung, während der Goldpreis mehrmals, und bisher nicht erfolgreich, den Ausbruch probte.

Die Wahl wirft ihren Schatten voraus

Wie bei so vielen Goldexplorern zehrt diese Phase an den Nerven der Anleger. Doch offenbar muss man noch Geduld zeigen. Denn die Wahlen in den USA werfen ihren Schatten voraus und sorgen für viel Volatilität an den Märkten. Üblicherweise geben sich die Anleger in den Wochen vor dem Termin vorsichtig, der Aktienmarkt gab auch vor dem Wahlsieg Trumps 2016 zunächst nach, um dann durchzustarten. Der Goldpreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...