Ein organischer Umsatzrückgang um 8,5 % wurde erwartet. Tatsächlich schrumpften die Erlöse im Q3 aber nur um 6 % auf 8,7 Mrd. $. Im zweiten Quartal hatte der Rückgang 28 % betragen. Der Verzehr außer Haus bleibt schwierig, in Gaststätten etc. wird sehr viel weniger verkauft, was der Konsum zu Hause nicht komplett auffängt.



Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 0,55 $ über dem Konsens (0,46 $). Eine Jahresprognose fehlt.



Die Börsianer setzen weitere Normalisierung voraus: Die Aktie der Coca-Cola Company legt im US-Handel 1,8 % zu. Sie steht mit 50,91 $ jetzt 40 % über dem März-Tief und es fehlen 18,3 % zur Rückkehr ans Jahreshoch vom Februar.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info

