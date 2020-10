Mercedes muss insgesamt 364 Exemplare des eVito zurückrufen, den Großteil davon offenbar in Deutschland. Grund dafür ist ein Kunststoffdeckel am Hochvolt-Stromverteiler, der sich lösen kann. Damit seien die Anforderungen an den so genannten Berührschutz nicht korrekt umgesetzt worden. Die zwischen Juli 2018 und März 2019 gebauten e-Vito müssen für den Tausch des Kunststoffdeckels für ungefähr drei ...

