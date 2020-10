Der Dow Jones Industrial Index bewegt sich verdächtig nahe an der aktuell gültigen technischen Stabilisierungszone. Zusammen mit der Serie fallender Zwischenhochs in der jüngeren Vergangenheit mahnt dies zu verstärkter Vorsicht. Von Andreas Büchler. Der US-Leitindex knabbert an der Zone 28.100 / 28.200, wo mit einem horizontalen Wendeber ...

