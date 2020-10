Blackrock ist in Deutschland gar nicht so bekannt, ist jedoch eines der mächtigsten Unternehmen der Welt. Wenn der Siegeszug der ETF's, wo Blackrock mit iShares zusammen mit Vanguard der führende Anbieter ist anhalten, wird das Unternehmen die Geschicke in immer mehr börsennotierten Unternehmen beeinflussen können. Daher kann in Zukunft die Macht des Unternehmens sogar über die der Techtitanen hinaus gehen. Blackrock macht aber nicht nur ETF's sondern auch aktive Fonds und hat eine Softwarelösung, die auch an Dritte verkauft wird. Für wenn sich der größte Vermögensverwalter der Welt eignen könnte, erfährt man im folgenden Video: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...