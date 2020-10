DJ Aktien Schweiz retten sich ins Plus - Sika gesucht

ZÜRICH (Dow Jones)--Gut behauptet nach einer Achterbahnfahrt hat sich der Aktienmarkt in der Schweiz am Donnerstag präsentiert. Einerseits belastete vor allem die zweite Welle an Corona-Neuinfektionen in Europa, die zunehmend neue Lockdowns der Wirtschaft erzwingt. Andererseits stützte der leicht festere Start der Wall Street. Dort half die Hoffnung auf ein Stimuluspaket, auch wenn es wenig wahrscheinlich ist, dass es vor den Wahlen zustandekommt. Etwas Unsicherheit gab es auch wegen des bevorstehenden TV-Duells der beiden US-Präsidentschaftskandidaten, das als eine der letzten Chance für den Amtsinhaber gesehen wird, das Ruder noch zu seinen Gunsten herumzureißen.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 9.999 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursverlierer und 9 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 45,62 (zuvor: 51,51) Millionen Aktien.

Die Sika-Aktie führte mit einem Plus von 2,5 Prozent den SMI an. Das Spezialitätenchemie-Unternehmen hat in den ersten neun Monaten des Jahres zwar aufgrund niedrigerer Umsätze und negativer Währungseffekte weniger verdient und rechnet für das laufende Jahr mit leicht rückläufigen Umsätzen in Schweizer Franken. Der operative Gewinn wird jedoch weitgehend auf Vorjahresniveau erwartet, womit ein deutlicher Gewinnanstieg in der zweiten Jahreshälfte verbunden wäre.

Kuehne + Nagel verloren 1,3 Prozent. Die Analysten von Bernstein senken die Aktie auf Market-Perform. Zwar habe sich das Unternehmen in der Krise gut geschlagen und dürfte die Ziele 2022 übererfüllen. Bernstein sieht Kuehne als Gewinner im globalen Transportwesen in den kommenden Jahren. Doch auf dem aktuellen Niveau sei die Aktie fair bewertet und preise bereits eine exzellente Entwicklung ein.

Branchentrends waren kaum erkennbar. Bei den Banken verloren Credit Suisse 0,7 Prozent, während UBS um 1,1 Prozent zulegten. Auch die großen Versicherer Zurich Insurance (plus 1 Prozent) und Swiss Re (minus 0,2 Prozent) tendierten uneinheitlich. Bei den Pharmagiganten verloren Roche 0,6 Prozent, Novartis verbesserten sich um 0,3 Prozent.

