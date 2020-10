Ratgeber: Finanzieren oder leasen - Womit fährt man besser?

Ratgeber zum Thema finanzieren oder leasen - Womit fährt man besser?

Wer sein Auto nicht bar kaufen möchte oder kann, der beschäftigt sich mit dem Thema Finanzierung oder Leasing. Hierbei sind allerdings die Vorteile und die Nachteile gegeneinander abzuwägen.

Die meisten Vorteile bekommt meist derjenige, der sein Auto auf einen Schlag in bar zahlt. Hier sind je nach eigenem Verhandlungsgeschick noch Winterreifen oder weitere Sonderausstattung drin. Barzahler zahlen keine Zinsen, keine Raten und haben eine sehr große Chance auf einen TOP-Rabatt. Doch es kann sich nicht jeder einen Neuwagen per Barzahlung leisten.

Somit kommen Finanzierung und Leasing ins Spiel. Wer hier die Konditionen vergleicht, kann ebenfalls richtig Geld sparen. Das Autoleasing entspricht den Kosten für eine Fahrzeug-Miete, welche für einen bestimmten Zeitraum zu zahlen ist. Nach Ablauf des Vertrags muss der Wagen einfach an den Händler zurückgegeben werden.

Doch welche Art der Anschaffung ist neben dem Barkauf am günstigsten - Leasing oder Finanzierung?





Welche Vorteile hat Leasing?

Leasing lohnt sich für Gewerbekunden, denn sie können die monatliche Leasingrate als Betriebsausgaben steuerlich absetzen. Ein Leasingwagen ist für viele Unternehmer fast schon ein Muss. Das haben auch die Automobilhersteller erkannt und bieten gerade Gewerbetreibenden immer wieder besondere Rabattaktionen an. Für die Autohersteller ist das Leasing ein einfaches Instrument, bestimmte Kontingente von Neuwagen auf dem Markt zu verteilen. Die Gründe dafür sind sehr unterschiedlich. Es kann sein, dass bestimmte Modelle nicht mehr so gut laufen oder ein baldiger Modellwechsel bevorsteht, bei dem die Autohersteller keinen Einbruch der Zulassungszahlen sehen möchten. Davon profitiert dann der Gewerbetreibende und bekommt das aktuelle "alte" Fahrzeugmodell entsprechend günstig angeboten.

Aber nicht nur Geschäftskunden sind können beim Leasing profitieren. Der Trend zum Privatleasing hat in den letzten Jahren extrem zugenommen. Das liegt zum einen natürlich an den sehr guten Leasing-Angeboten. Zum anderen liegt es daran, dass die Leasinggesellschaften fast nur noch auf Kilometerleasing setzen. Das heiklere Restwertleasing ist aufgrund der Nachteile ins Hintertreffen geraten. Beim Restwertleasingvertrag trägt der Leasingnehmer das Risiko des Restwertes des Fahrzeuges am Ende der Leasingzeit. Dieses Risiko will zurecht kein Privatkunde mehr eingehen.

Kurze Laufzeiten sind beim Leasing von Vorteil, da Probleme mit dem Neuwagen über die Herstellergarantie abgedeckt werden. Durch einen Leasingneuwagen bekommt der Kunde ein Fahrzeug mit aktuellem Stand der Technik und natürlich mit allen Sicherheits- und Umweltstandards. Die Rückgabe des Fahrzeugs ist einfach, da dieses nicht übernommen werden kann.

Ein Weiterer wichtiger Vorteil beim Leasing im Gegensatz zu einer Finanzierung sind Angebote ohne Anzahlung. Damit hat der Kunde wirklich nur die Leasingraten im Monat zu entrichten.

Was sind die Nachteile beim Leasen?

Es gibt dagegen nicht nur Vorteile beim Leasen eines Autos. Ein Leasingvertrag kann zum Beispiel nicht gekündigt werden. Es ist fast unmöglich aus einem Leasingvertrag auszusteigen. Das ist keine Schikane der Leasingbanken, sondern mit einem nicht linear verlaufenden Wertverlust eines Neuwagens begründet. Der Wertverlust des Neuwagens ist über die gesamte Laufzeit ermittelt worden, aber der eigentliche Wertverlust fällt gerade im ersten Jahr extrem aus und erst dann wird die Kurve etwas flacher. Eine Kündigungsmöglichkeit eines Leasingvertrages ist somit für eine Leasingbank nicht kalkulierbar.

Für Privatkunden entsteht durch einen Leasingvertrag kein steuerlicher Vorteil und ist somit als Nachteil zu beurteilen.

Des Weiteren ist ein guter Umgang mit dem Leasingfahrzeug unabdingbar, denn ansonsten werden bei Abgabe des Fahrzeugs am Ende der Leasingzeit alle Mängel in Rechnung gestellt, welche nicht einem dem Alter entsprechenden Zustand aufweisen. Das Leasingfahrzeug kann meist nicht gegen die Zahlung einer Schlussrate übernommen werden.

Welche Vorteile hat die Finanzierung?

Den klassischen Autokredit beim Händler nehmen viele Käufer nach wie vor auf. Das hat den Vorteil, dass das Auto im Gegensatz zum Leasing in der Regel in den eigenen Besitz übergeht. Bei einer Finanzierung sind lange Vertragslaufzeiten weniger nachteilig als beim Leasing. Längere Laufzeiten führen zu niedrigeren Raten. Besonders übersichtlich sind Finanzierung und Auto aus einer Hand, denn zu vielen Herstellern gehören eigene Banken, bei denen die Kunden besondere Konditionen bekommen.

Eine 3-Wege-Finanzierung ist mit einem Leasing vergleichbar. Der Kunde kann am Ende der Laufzeit entscheiden, ob es das Fahrzeug übernehmen möchte, einen neuen Vertrag abschließt oder das Fahrzeug an den Händler zurückgibt.

Nachteile einer Finanzierung

Raten einer Finanzierung können auch bei Gewerbekunden nicht steuerlich geltend gemacht werden. Hier wird der Wert des Fahrzeugs über eine bestimmte Dauer abgeschrieben.

Wenn die Finanzierung über die Autobank erfolgt, dann gibt es nur ein Angebot und es ist kein Vergleich der Kreditangebote möglich. Meist muss auch eine Anzahlung geleistet werden.

Fazit: Finanzieren oder leasen - Womit fährt man besser?

Die Frage nach dem richtigen Finanzierungsmodell ist sehr individuell und nicht einfach zu beantworten. Eine allgemeingültige Lösung gibt es nicht. Es kommt immer auf die jeweilige Zielgruppe an.

Wenn der Neuwagen geschäftlich genutzt werden soll, dann lautet die Empfehlung auf Leasing. Das Leasing ermöglicht niedrigere Raten, hochwertigere Autos, steuerliche Absetzbarkeit, regelmäßiges Fahren eines Neuwagens und keine Verpflichtung den Neuwagen am Ende der Laufzeit übernehmen zu müssen.

Bei Privatkunden kommt es auf den Nutzertyp an. Wenn der Nutzer auf jeden Fall Besitzer des Neuwagens werden möchte, kommt neben dem Barkauf nur die Finanzierung in Frage. Um bei der Finanzierung flexibel zu bleiben, bietet sich eine 3-Wege-Finanzierung an. Wenn der Privatnutzer nicht unbedingt Besitzer des Neuwagens werden möchte, kann auch ein entsprechende gutes Privatleasingangebot angenommen werden. Hinweis: Nur Kilometerleasingverträge annehmen, damit das Restwertrisiko des Neuwagens bei der Leasingbank verbleibt.

Enthaltene Werte: DE0008467440,DE0009653394,XD0002747026,DE000SLA5T64,CH0420019983