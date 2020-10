Per Whatsapp-Chat können Unternehmen künftig direkt ihre Produkte verkaufen. Für einige Business-Features will Whatsapp Gebühren erheben. Whatsapp Business baut sein Angebot weiter aus. Für einige der Dienste sollen Geschäftskunden künftig zahlen, wie Whatsapp mitteilt. Durch die Gebühr "können wir unser eigenes Geschäftsmodell weiter ausbauen", erklärt Whatsapp. Kataloge werden ausgebaut Über sogenannte Kataloge können Unternehmen ihre Produkte per Whatsapp vorstellen. Diesen Bereich will Whatsapp ausbauen. Kunden sollen Produkte...

