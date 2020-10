DJ PTA-News: Syzygy AG: Umsatzerlöse von EUR 40,7 Mio. bei einer EBIT-Marge von 6,4 Prozent - Drittes Quartal mit deutlichem Wachstum in Umsatz und EBIT gegenüber schwierigem zweiten Quartal

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Bad Homburg (pta038/22.10.2020/18:16) - * Umsatzerlöse von EUR 40,7 Mio. im 9-Monatszeitraum (-15% ggü. Vorjahr) * EBIT-Marge von 6,4 Prozent (Vorjahr 8,7%) * im deutschen Kernmarkt Umsatzrückgang von 8 Prozent bei einer EBIT-Marge von 13 Prozent * Operatives Ergebnis EUR 2,6 Mio. * Konzernergebnis EUR 1,5 Mio. * Drittes Quartal mit deutlicher Steigerung in Umsatz und EBIT gegenüber dem zweiten Quartal, positive Entwicklung in allen Geschäftsbereichen * Ausblick 2020: Bestätigung der Prognose mit Umsatzrückgang von 10 bis 20 Prozent und positiver EBIT-Marge im mittleren einstelligen Bereich

Die SYZYGY Gruppe hat Umsatzerlöse in Höhe von EUR 40,7 Mio. im 9-Monatszeitraum 2020 erzielt, dies ist ein Rückgang von 15 Prozent gegenüber des Vorjahres. Im deutschen Kernmarkt wurden Umsatzerlöse von 33,4 Mio. Euro bei einer weiterhin hohen EBIT-Marge von 13 Prozent erzielt. Das internationale Geschäft, insbesondere in US und UK hat dagegen deutliche Umsatzrückgänge bei einem Verlust von EUR 0,6 Mio verzeichnet. Dadurch steigt der Anteil der in Deutschland erzielten Umsatzerlöse auf über 81 Prozent an.

Das operative Ergebnis (EBIT) der SYZYGY Gruppe beträgt EUR 2,6 Mio und die EBIT-Marge ist von 8,7 Prozent auf 6,4 Prozent rückläufig.

Das Finanzergebnis ist negativ mit EUR -0,6 Mio., so dass das Konzernergebnis nach Abzug von Steuern bei ca. EUR 1,5 Mio. liegt. Das Ergebnis je Aktie beträgt EUR 0,11.

Q3-2020 Q3-2019 Veränd. 9M-2020 9M-2019 Veränd. Umsatzerlöse (TEUR) 13.737 16.065 -14% 40.685 47.631 -15% EBIT (TEUR) 1.059 1.355 -22% 2.606 4.163 -37% EBIT-Marge 7,7% 8,4% -0,7pp 6,4% 8,7% -2,3pp Finanzergebnis (TEUR) -167 -102 n.a. -555 -121 n.a. Ergebnis vor Steuern (TEUR) 892 1.253 -29% 2.051 4.042 -49% Konzernergebnis (TEUR) 639 915 -30% 1.456 3.007 -52% Gewinn/Aktie (EUR) 0,05 0,07 -29% 0,11 0,22 -50% Operativer Cash Flow (TEUR) -962 -65 n.a. 3.548 -6.284 n.a.

Ausblick: Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie waren ab März spürbar und haben im zweiten Quartal ihren Höhepunkt erreicht. Das angepasste Ausgabeverhalten unserer Kunden hat zu Umsatzeinbußen geführt und das Neugeschäft erschwert. Die SYZYGY Gruppe hat frühzeitig Maßnahmen ergriffen und auf Kundenbedürfnisse reagiert, so dass im dritten Quartal eine deutliche Anstieg bei Umsatz und Gewinn gegenüber dem zweiten Quartal verzeichnet wurde. Dieser Trend wird sich fortsetzen, so dass von einer Erholung der Geschäfte auszugehen ist.

SYZYGY bestätigt seine Prognose und geht im Geschäftsjahr 2020 von rückläufigen Umsatzerlösen im Bereich zwischen 10 bis 20 Prozent sowie einer EBIT-Marge im mittleren einstelligen Bereich aus.

Der vollständige Quartalsbericht ist ab 26. Oktober 2020 unter https://ir.syzygy.de abrufbar.

Über SYZYGY: SYZYGY ist einer der führenden Beratungs- und Umsetzungspartner für die Transformation in Marketing und Vertrieb. SYZYGY kreiert, orchestriert und gestaltet digitale Erlebnisse und Produkte für Marken, Unternehmen und Menschen. Strategie, Produkte und Aktivierung sind die zentralen Services der Gruppe. Technologie ist dabei das verbindende und skalierende Element.

Die 1995 gegründete und in Deutschland börsennotierte SYZYGY Gruppe ist Teil des WPP Netzwerks. Sie beschäftigt rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in vier Ländern und ist mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten.

Zur Gruppe gehören neben der Hauptmarke SYZYGY und der Strategieagentur diffferent auch das polnische Designstudio Ars Thanea. Zu den Kunden gehören renommierte Marken wie BMW, Commerzbank, Consorsbank, Daimler, Deutsche Bank, Kyocera, Lufthansa, Mazda, Miles & More, mobile.de, o2, Paypal, Porsche, Techniker Krankenkasse und Volkswagen.

(Ende)

Aussender: Syzygy AG Adresse: Horexstraße 28, 61352 Bad Homburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Susan Wallenborn Tel.: +49 6172 9488-252 E-Mail: susan.wallenborn@syzygy.de Website: www.syzygy.de

ISIN(s): DE0005104806 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1603383360003 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2020 12:16 ET (16:16 GMT)