Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger auch am Donnerstag in der Deckung geblieben. Weiter steigende Corona-Neuinfektionen, die Hängepartie um das US-Konjunkturpaket und die anstehende US-Präsidentschaftswahl dämpfen derzeit jegliche Kauflaune. Der DAX setzte damit seine Verlustserie weiter fort und verabschiedete sich mit einem Abschlag von 0,12 Prozent auf 12 543,06 Punkte in den Feierabend. Immerhin: Seine anfänglichen Verluste konnte das Börsenbarometer deutlich eindämmen. Auch der MDAX arbeitete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...