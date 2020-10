NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo B nach Quartalszahlen und vor einer Investorenveranstaltung von 216 auf 224 schwedische Kronen angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Analystin Daniela Costa erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Prognosen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) für die Jahre 2021 und 2022. Die Aussichten für das Lkw-Geschäft hätten sich über alle Regionen hinweg weiter verbessert, hieß es unter anderem zur Begründung./la/he



ISIN: SE0000115446

