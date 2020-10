(shareribs.com) Frankfurt / New York 22.10.2020 - Technologiewerte zeigten sich im deutschen Handel überwiegend leichter. Für Papiere von Dialog Semi, SMA Solar und New Work ging es deutlich abwärts. An der Wall Street klettern Tesla und Alphabet. Der DAX beendete den Handelstag mit einem leichten Minus von 0,1 Prozent bei 12.543 Punkte, belastet von Delivery Hero, Infineon und RWE. Für Adidas, MTU ...

Den vollständigen Artikel lesen ...