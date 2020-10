Die renommierte und innovative Autorität bei Videolösungen für führende Unternehmen stärkt Markenplattform durch umfangreiche visuelle Neugestaltung

Brightcove Inc. (NASDAQ: BCOV), der weltweit führende Anbieter von Videolösungen für Unternehmen, hat heute eine umfassende Überholung seiner Marke bekannt gegeben, die eine neue Markenpositionierung und -botschaft sowie eine ambitionierte neue visuelle Identität einschließt. Die Neuausrichtung der Marke erfolgt zu einer Zeit, in der Video sowohl von Verbrauchern als auch von Unternehmen aller Branchen voll und ganz angenommen wird. Hierdurch wird das Ziel des Unternehmens gestärkt, weltweit tonangebend zu sein in der Frage, wie Videoinhalte gehostet, geteilt, monetarisiert und erlebt werden, und gleichzeitig den Bedürfnissen der Kunden durch seine führende Technologie gerecht zu werden.

Brightcove ist seit mehr als 15 Jahren führender Akteur der Videobranche und leistet Pionierarbeit bei Innovationen und der Entwicklung preisgekrönter Technologien und Serviceleistungen, die von Medienorganisationen und Unternehmen auf der ganzen Welt genutzt werden. Zu einer Zeit, in der die Nutzung von Video exponentiell wächst, spiegelt diese dynamische neue Identität die kontinuierlichen Anstrengungen von Brightcove wider, die Grenzen des Möglichen im Videobereich zu erweitern und bringt das langjährige Engagement von Brightcove zum Ausdruck, seinen Kunden beim Erzählen ihrer Geschichten zu helfen.

"Dies ist eine entscheidende Zeit für unsere Branche. Video wird ein Ankerpunkt für Marken bleiben, die seine Möglichkeiten begreifen, Menschen zusammenzuführen, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen und mit ihnen zu kommunizieren", so Jeff Ray, CEO bei Brightcove. "Unter unseren Kunden befinden sich einige der innovativsten Unternehmen der Welt, und wir sind stolz darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um die Momente zu beherrschen, auf die es ankommt. Diese Markenentwicklung zeigt, wer wir heute sind: unsere Ambitionen für die Zukunft und unser Engagement für Unternehmen, die Video ins Zentrum ihrer Geschäftsstrategie stellen."

Brightcove, das mehr als 50 branchenprägende Patente besitzt, lebt und atmet Video. Diese Kernbotschaft macht das Unternehmen durch seine Markenevolution deutlich. Ganz gleich, ob es sich um Lösungen für Rundfunkunternehmen oder Publishing, Marketing, Unternehmenskommunikation, virtuelle Events oder Livestreaming handelt das Brightcove-Team ist stolz darauf, seinen Partnern die Arbeit mit Video zu erleichtern, und hat bislang für jede Herausforderung im Videobereich eine passende Antwort gefunden.

Brightcove stellt seine bahnbrechenden Videolösungen für mehr als 3.381 Kunden weltweit bereit. Dazu gehören Branchenführer aus allen Regionen der Welt, von Mediengrößen wie SXSW und AMC Networks, Lebensmittel- und Getränkekonzernen, Chick-Fil-A und Dunkin Brands, Größen der Unterhaltungsbranche wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences und das Tribeca Film Festival, Anbieter virtueller Schulungen wie MasterClass, Sportpartner wie die U.S. Open der USGA und viele andere.

Bei optimaler technischer Umsetzung kann Video eine starke und dauerhafte Wirkung entfalten. Es öffnet Herzen. Es ändert Sichtweisen. Es fördert die Kreativität. Seit 2004 unterstützt Brightcove seine Kunden dabei, die unglaubliche Leistungsfähigkeit von Video zu entdecken und zu erleben. Mit seiner preisgekrönten Technologie ermöglicht Brightcove Unternehmen in weltweit mehr als 70 Ländern, ihr Publikum auf mutige und innovative Weise zu erreichen.

Brightcove erreicht dieses Ziel durch die Entwicklung von Technologien, die einst unmöglich erschienen, die Bereitstellung eines einzigartigen, kompromisslosen Kundensupports und die Nutzung des Know-hows und der Ressourcen einer globalen Infrastruktur. Video ist das attraktivste und aufregendste Medium der Welt. Nähere Informationen hierzu unter www.brightcove.com. Video That Means Business.

