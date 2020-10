An der Wall Street hat sich am Donnerstag die Stimmung nach einem verhaltenen Start merklich aufgehellt. So wurden die Aussagen der Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi von den Investoren positiv interpretiert, wonach es wenigstens Fortschritte bei den Verhandlungen über das Corona-Hilfspaket gebe - auch wenn die Parteien bei den Schlüsselfragen noch weit auseinander seien.Der Dow Jones kletterte im Ergebnis um 153 Punkte (0,55 Prozent) 28 364,78 Punkten. Für den marktbreiten S&P ...

