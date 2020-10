Die elektrische "Longe Range"-Limousine Model S aus dem Hause Tesla wird es künftig günstiger geben - zumindest in China und den USA. Das verkündete der E-Autobauer vor einigen Tagen.? Nach Rekordzahlen senkt Tesla Autopreise ? Nach Model 3 wird auch Model S günstiger ? Preisdruck durch mehr Konkurrenz?Erst kürzlich verkündete der US-amerikanische E-Autobauer Tesla, dass der Model 3 in China zukünftig günstiger wird.Wer es hingegen auf einen Model S abgesehen hat, kann in Zukunft ...

