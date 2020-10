NASHVILLE (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump übernimmt nach eigenen Angaben Verantwortung in der Corona-Krise, macht für die Pandemie aber weiterhin China verantwortlich. "Ich übernehme volle Verantwortung", sagte der Republikaner am Donnerstagabend (Ortszeit) im zweiten und letzten TV-Duell mit seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden.

Biden (77) hatte Trump zuvor vorgeworfen, keine Verantworung zu übernehmen - entsprechend hatte sich der Präsident selber in der Pandemie geäußert. Trump (74) fügte am Donnerstagabend mit Blick auf das Coronavirus hinzu: "Es ist nicht meine Schuld, dass es hierhier gekommen ist. Es ist Chinas Schuld."

Daten der Universität Johns Hopkins zufolge gibt es in den USA, einem Land mit 330 Millionen Einwohnern, bislang rund 8,4 Millionen bestätigte Coronavirus-Infektionen. Die Zahl der Neuinfektionen stieg zuletzt wieder auf rund 60 000 pro Tag an. Rund 223 000 Menschen starben bislang - mehr als in jedem anderen Land der Welt./cy/DP/zb