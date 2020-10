Medienmitteilung

23. Oktober 2020

Schindler mit Umsatz- und Gewinnrückgang, zögerliche Markterholung im?dritten?Quartal 2020

Auftragseingang -10,5%, Umsatz -6,6%, Betriebsergebnis (EBIT) bereinigt -11,2%, Konzernergebnis -19,4% für die ersten neun Monate 2020 im Vergleich zum Vorjahr

Geldfluss aus Geschäftstätigkeit erhöht auf CHF 955 Mio.

Schindler verzeichnete in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 einen Umsatzrückgang von 6,6% auf CHF 7 713 Mio. Dies entspricht einem Rückgang von 0,7% in Lokalwährungen. Der Auftragseingang in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 sank um 10,5% auf CHF 8 067 Mio. (-4,7% in Lokalwährungen).

