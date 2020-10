Umfassendes Tool für die Behandlungsplanung von Myopie und Trockenem Auge erzielt den 1. Platz in der Kategorie Materialen/Ausrüstung

Topcon Healthcare, ein führender Anbieter medizinischer Geräte und Softwarelösungen für die weltweite Gemeinschaft des Bereichs Augenheilkunde gab heute bekannt, dass sein Gerät zur Behandlungsplanung von Myopie und Trockenem Auge, MYAH, die Auszeichnung Silmo D'Or Award des Jahres 2020 in der Kategorie Materialien/Ausrüstung gewonnen hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201022006233/de/

Topcon Healthcare announced today that its MYAH myopia and dry eye management device has won the 2020 Silmo D'Or Award. (Photo: Business Wire)