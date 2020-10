Ein Bastlervideo auf Weibo gewährt tiefe Einblicke in das neue iPhone 12. Der Akku ist im Vergleich zum iPhone 11 regelrecht geschrumpft. Nutzer, die auf Weibo unter dem Namen Century Weifeng Technology auftreten, haben ebendort ein Video veröffentlicht, in dem sie das neue iPhone 12 in seine Einzelteile zerlegen. Darüber berichtet die Zerleger-Website Myfixguide. Neues iPhone, altes 5G-Modem Im Video bestätigt sich unter anderem, dass Apple das Qualcomm 5G-Modem X55 aus dem Jahr 2019 und nicht das X60 aus dem Jahr 2020 einsetzt....

Den vollständigen Artikel lesen ...