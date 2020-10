Der E-Commerce-Cloud-Anbieter Shopify stellt in Deutschland Shopify Plus vor - als umfangreichere Lösung für Unternehmen und Händler mit internationalem Ansatz und hohem Umsatz. Im Onlinehandel sind Shoplösungen aus der Cloud in den letzten Jahren populärer geworden. Während früher gerade bei größeren Lösungen nichts über die Softwarelösung auf dem eigenen Server "on premise" ging, stellen immer mehr Händler fest, dass eine Cloud-Lösung aufgrund der geringen technischen Anforderungen und der guten und schnellen Skalierbarkeit und Anpassbarkeit besser geeignet ist. Denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...