Anfang Oktober färbte die freundliche Stimmung in der Chipbranche auch auf die Infineon-Aktie ab. Der Kurs stieg auf 28,33 Euro und damit auf den höchsten Stand seit 2002. In den letzten Tagen ist der Titel in den Konsolidierungsmodus übergegangen. Frische Zahlen gibt es erst Anfang November. Analysten heben im Vorfeld weiter den Daumen.Bei Infineon stehen frische Zahlen für das am 30. September abgelaufene Geschäftsjahr 2019/20 am 9. November auf der Agenda. Der Konzern rechnet für die vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...