The following instruments on XETRA do have their first trading day 23.10.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 23.10.2020Aktien1 US27627N1054 Eastern Bankshares Inc.2 CA83416D1050 Solarvest Bioenergy Inc.3 CA8341651021 Soldera Mining Corp.4 US5492821013 Luby's Inc.5 US55315D1054 MMA Capital Holdings Inc.6 GB00BKTCLJ25 Primorus Investments PLC7 BMG051121264 Artini Holdings Ltd.Anleihen1 US874060BD74 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.2 US874060AX48 Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.3 US00751YAF34 Advance Auto Parts Inc.4 DE000DD5ATT0 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank5 DE000AAR0272 Aareal Bank AG6 US778296AF07 Ross Stores Inc.7 US778296AG89 Ross Stores Inc.8 FR0014000AU2 Agence Française de Développement9 USU07265AX66 Bayer US Finance II LLC10 ES0205045026 Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal11 USU3149FAA76 Fresenius Medical Care US Finance III Inc.12 XS2249778247 GTLK Europe Capital DAC13 XS2057835808 Henkel AG & Co. KGaA14 AU3CB0254001 Landwirtschaftliche Rentenbank15 XS2114143758 Santander Consumer Bank AG16 XS2249779302 Dänemark, Königreich17 XS2244941147 Iberdrola International B.V.18 XS2244941063 Iberdrola International B.V.19 DE000HLB2XS5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HLB2XQ9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HLB2XR7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 XS2234579675 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.