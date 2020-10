LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hellofresh nach vorläufigen Quartalszahlen von 60 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Eckdaten des Kochboxenversenders seien wieder einmal sehr stark ausgefallen, schrieb Analystin Alvira Rao in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Anlegerfokus richte sich aber bereits auf 2021 und 2022, wenn der Rückenwind durch die Covid-19-Pandemie nachlassen könnte. Der Experte erhöhte seine Ergebnisprognosen (EPS) für die Jahre 2020 bis 2022 und verlagerte den Bewertungshorizont um ein Jahr in die Zukunft./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2020 / 18:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2020 / 04:00 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A161408

