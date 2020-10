Der DAX wird am letzten Handelstag der Woche behauptet in den Handel starten. Positive Vorgaben von der Wall Street, wo der Dow Jones am Donnerstag rund 0,5 Prozent fester schloss und aus Asien, sorgen in Frankfurt für eine Stabilisierung. Die Unsicherheit im Zusammenhang mit einem zweiten Covid-19-Hilfspaket in den USA kostete den DAX in den letzten vier Sitzungen 2,8 Prozent an Wert. Am Donnerstag nährte Nany Pelosi jedoch die Hoffnung, dass sich Demokraten und Republikaner zeitnah auf den Umfang ...

