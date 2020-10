Das Walldorfer Softwarehaus SAP wird am Montag seine Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal präsentieren. DER AKTIONÄR zeigt, was Anleger erwarten können.Die im Auftrag des Unternehmens befragten Experten rechnen im dritten Quartal mit einem Umsatzanstieg im Jahresvergleich von rund 1,5 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro. Bei den Erlösen mit Cloud-Abos kalkulieren die Analysten mit einem Plus von fast 17 Prozent auf 2,11 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern ...

