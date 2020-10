Hamburg (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen Tagen sind die langfristigen Staatsanleiherenditen sowohl in den USA als auch in der Eurozone gestiegen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Gleichzeitig habe die EU-Kommission erstmals Social-Bonds emittiert, für die die Orderbücher aus allen Nähten geplatzt seien: Mit 233 Mrd. Euro seien die Emissionen mit zehn- und zwanzigjähriger Laufzeit 14fach überzeichnet gewesen. Die zehnjährigen Titel seien mit einer Rendite von -0,24% platziert worden. Der Anstieg der Staatsanleiherenditen habe nicht so recht zu den Aktienmärkten gepasst, die seit dem Wochenbeginn tendenziell nachgegeben hätten. In den USA habe man sich zeitweise Hoffnung darauf gemacht, dass sich die Republikaner und die Demokraten doch noch auf ein neues Hilfspaket vor der Wahl am 3. November einigen würden. Das erscheine nach dem jetzigen Stand der Dinge nunmehr aber unwahrscheinlich. ...

