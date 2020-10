Keine Verbesserung am Terminmarkt heute früh. Nach einer schwachen Asien-Sitzung liegen alle wichtigen Futures im Minus. Der DAX-Future wird kurz vor Eröffnung in Frankfurt -0,59 % im Minus gesehen bei 12.510 Punkten. Der S&P 500 Future liegt -0,26 % niedriger bei 3.440 Punkten und der Nasdaq-Future notiert bei 11.628 Punkten (-0,19 %).Der Pessimismus am deutschen Aktienmarkt beginnt zu steigen. Eine zunehmende Zahl von wichtigen Titeln beginnt deutlich zu korrigieren, was sich auch auf den Handel am Donnerstag auswirkte. Frankfurt eröffnete gestern mit deutlichen Verlusten und begann sich dann mühsam wieder ins Plus vorzuarbeiten.Am Ende ergab sich ein sehr durchwachsenes Bild. Am stärksten von den Abschlägen war der SDAX betroffen, der -1,14 % tiefer bei 12.378,26 Punkten schloss. Auch der TecDAX beendete den Tag im Minus (-0,33 %) genau wie der DAX (-0,12 %). Der MDAX konnte dagegen den Tag mit einem kleinen Plus von 0,09 % auf 27.189,17 Punkte beenden. Die Aktien von Hypoport (-18,07 %) traf es am stärksten, nachdem die vorläufigen Zahlen zum 3. Quartal enttäuschten. Medios (-5,45 %) litt unter dem Rückzug des Gründers Manfred Schneider.

