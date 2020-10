Bitcoin - Langsam, aber sicher kommen auch die Institutionellen auf den Trichter! So investierten kürzlich Stone Bridge, Square und MicroStrategy insgesamt rund 590 Millionen Euro in Bitcoin. Bei einer Markkapitalisierung von ca. 221 Milliarden entspricht dies bereits über 0,25% des gesamten Marktes. Vergleicht man dies mit Gold was eine Marktkapitalisierung von ca. 9 Billionen (12 Nullen) US-Dollar hat, so wären wir gerade einmal bei ca. 0,00655% des Gesamtmarktes. Nun hat Paypal USA gerade bekannt ...

