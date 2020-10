Interbrand veröffentlicht jährlich das Best Global Brands Ranking, die 100 wertvollsten globalen Marken. Seit Jahren arbeitet sich der Münchner Versicherer Allianz in der Rangliste nach vorne, so auch dieses Jahr. Zum zweiten Mal in Folge ist der DAX-Konzern sogar die weltweit führende Versicherungsmarke. Im Gesamtranking liegt die Allianz auf Platz 39 und damit einen Rang vor Tesla.Die ist "eine fantastische Nachricht und Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagte Oliver Bäte, Vorstandsvorsitzender ...

