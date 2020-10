Egal ob steigende Corona-Zahlen oder die Wahl in den Vereinigten Staaten - die Unsicherheit an den Märkten ist derzeit zu spüren. Für die Bullenreiter-Depots kein Problem! Gut, wenn man sich in stürmischen Zeiten auf eine handfeste Strategie verlassen kann, die für Entspannung und Erfolg sorgt. Im Vergleich zur letzten Ausgabe von vor einem Monat konnten etliche Depotaktien deutlich zweistellige Kursgewinne erzielen - für ordentlich Performance sorgte also nicht nur die Tesla-Aktie, die bereits ...

