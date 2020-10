Die Aktie von Bayer kennt derzeit nur einen Weg: Nach unten! Auf Wochensicht ging es rund 5% in den Keller auf den tiefsten Stand seit 5 Jahren und seit Jahresstart müssen Bayer-Aktionäre einen Kursverlust in Höhe von rund 42% verbuchen. Und die dunklen Wolken über Leverkusen ziehen sich weiter zusammen: Zusätzlich zum milliardenteuren Glyphosat-Streit wächst in der Agrarsparte...

Den vollständigen Artikel lesen ...