Delivery Hero mit 7,30%-Chance und 27% Rabatt

Die Aktie des in mehr als 40 Ländern aktiven Betreibers von Online-Bestellformen für Essen, Delivery Hero-Aktie (ISIN: DE000A2E4K43), zählte in den vergangenen Monaten zweifellos zu den Gewinnern der Corona-Krise. Nachdem der DAX-Neuling nach dem steilen Kursanstieg im Frühjahr und Frühsommer 2020 am 6. Juli 2020 bei 106,20 Euro ein Allzeithoch erreichen konnte, trat er in eine volatile Seitwärtsbewegung innerhalb einer Bandbreite von 85 Euro bis 105 Euro ein. In den vergangenen Tagen gab der Aktienkurs im allgemein schwachen Börsenumfeld stark nach.

Für Anleger die sich auf dem ermäßigten Kursniveau den neuesten Einschätzungen der Experten des Analysehauses RBC Capital Markets, im Zuge derer die Delivery Hero-Aktie mit einem Kursziel von 130 Euro zum Kauf empfohlen wird, anschließen wollen, könnte auf dem nunmehr reduzierten Kursniveau eine Investition in Discount-Zertifikate interessant sein.

Die Anlage-Idee:Anleger, die der Delivery Hero-Aktie nach den jüngsten Kursrückgängen der vergangenen Tage eine Stabilisierung zutrauen und das Kursrisiko des direkten Aktienkaufs reduzieren wollen, könnten eine Investition in Discount-Zertifikate auf die Delivery Hero-Aktie ins Auge fassen. Wegen des verbilligten Einstiegs in die Aktie verringern Discount-Zertifikate das Risiko des direkten Aktienkaufs deutlich. Andererseits ist das Renditepotenzial der Discount-Zertifikate im Gegensatz zum unlimitierten Gewinnpotenzial des Aktieninvestments limitiert.

Die Funktionsweise:Wenn die Delivery Hero-Aktie am Bewertungstag des Zertifikates auf oder oberhalb des Caps, der den höchsten Auszahlungsbetrag des Zertifikates definiert, notiert, dann wird das Discount-Zertifikat mit seinem Höchstbetrag von 72,50 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten:Beim Morgan Stanley-Discount-Zertifikat (ISIN: DE000MA1V1Q7) auf die Delivery Hero-Aktie befindet sich der Cap bei 72,50 Euro. Bewertungstag ist der 18. Juni 2021, am 28. Juni 2021 wird die Rückzahlung des Zertifikates erfolgen. Beim Delivery Hero-Aktienkurs von 92,64 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 67,57 Euro kaufen. Das Zertifikat ist somit um 27,06 Prozent billiger als die Aktie zu bekommen.

Die Chancen:Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 67,57 Euro erwerben können, ermöglicht es in den nächsten elf Monaten einen Bruttoertrag von 7,30 Prozent, wenn der Aktienkurs am Bewertungstag oberhalb des Caps von 72,50 Euro notiert. Somit kann sich der Aktienkurs noch einen Kursrückgang von 21,74 Prozent erlauben, bevor die Maximalrendite dieses Zertifikates in Gefahr gerät.

Die Risiken:Notiert die Delivery Hero-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps von 72,50 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt. Notiert die Aktie an diesem Tag unterhalb des Kaufpreises des Zertifikates, also unterhalb von 67,57 Euro, dann wird das Zertifikate-Investment - vor Spesen - einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Delivery Hero-Aktien oder von Anlageprodukten auf Delivery Hero-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de