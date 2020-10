Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Volkswagen. Von den Rivalen Daimler und BMW kommen derzeit immer wieder positive Meldungen. Dementsprechend könnte die VW-Aktie Schwung mitnehmen. Außerdem stehen in der nächsten Woche Zahlen an. Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.