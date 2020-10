Die erste Warnung kam hier bereits mit der Monatskerze vom Juli, die mit einem langen oberen Docht und einem kleinen Kerzenkörper eine deutliche Warnung ausrief. In der Folge notierte der DAX im großen Bild weiter seitwärts. Doch die beiden Monatskerzen vom September und aktuell vom Oktober sind ebenfalls schwarz und kündigen weitere Schwäche an.

Kurzfristig ist der DAX am Vortag wie erwartet zum 200er-EMA runtergelaufen und konnte sich in diesem Bereich fangen. Der 200er-EMA bildet eine wichtige Unterstützung, dessen Unterschreitung ein weiteres langfristiges bearishes Signal generieren würde. Aktuell kann der DAX nach dem Abprall am 200er-EMA wieder etwas ansteigen. Doch wahrscheinlich wird die Aufwärtsbewegung bereits im Bereich von 12.600/12.650 Punkten auslaufen und der DAX hier wieder nach unten abdrehen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX noch im Short-Modus.

DAX bei 12.540 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach unten bei 12.400, 12.350, 12.300, 12.280, 12.200 und 12.000 Punkten. Nach oben bei 12.600, 12.700, 12.850, 13.000, 13.100 und 13.150 Punkten.

Gaps nach oben bei 13.500 Punkten, nach unten bei 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten offen. ...

