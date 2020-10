Die Wiener Börse ist am Freitag mit leichten Kursgewinnen in den Handelstag gestartet. Damit zeichnet sich nach zwei Sitzungen mit negativen Vorzeichen eine leichte Erholung zum Wochenende hin ab. Der heimische Leitindex ATX legte bis 9.15 Uhr um 0,68 Prozent auf 2.181,17 Zähler zu, der ATX Prime verbesserte sich um 0,60 Prozent auf 1.115,69 Einheiten.Die wichtigsten europäischen Indizes konnten in ...

