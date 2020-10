Neckarsulm (ots) - Welche Erwartungen haben Kinder an ihre Eltern? Um dies zu klären, hat Kaufland gemeinsam mit dem Meinungsforschungsinstitut YouGov 1.000 Kinder zwischen sieben und zehn Jahren befragt. Das Ergebnis: Kinder wünschen sich von den Eltern vor allem Zeit und Liebe. Schöne Familienmomente, gemeinsame Ausflüge und Spaß stehen an erster Stelle, ein geputztes Zuhause und gute Kochkünste sind Kindern hingegen weniger wichtig.Ziel der Studie ist es, Eltern den Druck zu nehmen, immer perfekt zu sein. Kaufland schafft ideale Voraussetzungen dafür, dass Familien mehr Zeit füreinander haben: Dank des großen Sortiments und den angeschlossenen Fachgeschäften können sie mit einem Einkauf alles erledigen. Noch mehr Unterstützung bietet Kaufland durch zahlreiche Services wie das Online-Portal "FamilienMomente" (www.kaufland.de/familienmomente (http://www.kaufland.de/familienmomente)), das Tipps und Anregungen für den Familienalltag gibt.Die Ergebnisse im DetailDie Studie hat verschiedene Aspekte unter die Lupe genommen, darunter Eigenschaften von Eltern, Berufstätigkeit und besondere Momente für Kinder, wie der eigene Geburtstag. Letzterer ist aus Kindersicht dann perfekt, wenn alle Freunde da sind (52 Prozent), es viele Geschenke gibt (45 Prozent), viel Spiel und Spaß (44 Prozent). Der perfekte Geburtstagskuchen ist hingegen nur neun Prozent wichtig, eine schön dekorierte Wohnung sieben Prozent und die selbst gebastelte Einladungskarte fünf Prozent der Kinder.Die Mehrheit der Kinder findet es gut bis sehr gut, dass Eltern ihrem Beruf nachgehen. Die Väter bekommen dabei jedoch etwas mehr Zuspruch als die Mütter: Den Vater als Alleinverdiener finden 82 Prozent der Kinder gut bis sehr gut - arbeitet nur die Mutter, gefällt das 63 Prozent. Auch bei der Freizeitgestaltung gibt es ein klares Bild: Die Freizeit der Eltern sollte ganz den Familienmomenten gehören, sagen 52 Prozent der befragten Kinder. Gemeinsame Ausflüge (30 Prozent) und Zeit zum Kuscheln (15 Prozent) mögen Kinder am meisten, Aufräumen und Putzen sind hingegen nur einem Prozent der Kinder wichtig.Was Eltern zu "perfekten Eltern" macht, darin sind sich 61 Prozent der Kinder einig: "dass Mama/Papa mich lieb hat". Eltern, die lustig sind und Quatsch machen, begeistern jedes vierte Kind. Gute Kochkünste und Top-Aussehen finden nur fünf bzw. zwei Prozent der Kinder wichtig.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Annegret Adam, Rötelstraße 35,74172 Neckarsulm, Telefon 0713294-680448, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/4742307