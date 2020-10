Unser Börsen-Frühstück für Sie: Die Märkte sortieren sich neu, weil sich die Welt rasant verändert. Wir werfen heute einen Blick auf die Zahlen von INTEL, ein Gerücht bei BOEING und die Avancen der Samwers in der deutschen Windenergiebranche.

Nach einem schwachen Handelsauftakt konnte sich die Wall Street noch berappeln. DOW JONES und S&P500 schafften per Saldo ein halbes Prozent Plus. Der NASDAQ100 ging nah am Vortagesschluss aus dem Handel. Der DAX hatte die Aufholjagd schon gestern im Handelsverlauf vollzogen. Deshalb startete das deutsche Börsenbarometer heute nahezu unverändert in die letzte Handelssitzung der Woche. Der Auftakt in die erste Stunde gelang aber freundlich. Nach einer Stunde steht der DAX ein Prozent im Plus.

ISIN: DE000A2YN371, DE000PSM7770, DE000A1EWXA4, NL0010273215, DE0005313506, US0970231058, US4581401001

