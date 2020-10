Die Erwartungen beim US-Chiphersteller AMD sind hoch. Am kommenden Montag veröffentlicht das Unternehmen seine Q3-Zahlen. Dabei soll der Gewinn im Vergleich zum vorherigen Quartal nahezu verdoppelt werden. Im Anschluss ist mit starken Kursbewegungen zu rechnen. Darauf sollten Sie jetzt achten.Seit zwei Jahren klettert die AMD-Aktie peu á peu nach oben und markierte am 2. September bei 94,28 Dollar ein neues Allzeithoch. Von dort aus konsolidiert der Wert in Form eines abfallenden Keils.Aktuell steht ...

