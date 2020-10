München (ots) - Die geplanten Themen:Schock, Trauer, Ratlosigkeit - Frankreich nach der Ermordung des Lehrers Samuel PatyAnlässlich des Prozesses gegen die Attentäter auf "Charlie Hebdo" behandelt ein Geschichtslehrer das Thema Meinungsfreiheit im Unterricht - und wird kurz darauf brutal umgebracht. Islamistischer Terror in Paris - vor fünf Jahren gegen eine Redaktion und heute gegen einen Lehrer. Die Polarisierung der Gesellschaft ist in Frankreich seitdem größer geworden, und die Politik ist kläglich daran gescheitert, dem Islamismus die Stirn zu bieten. Was sagen Pariser Imame zu dem Attentat? Und wer traut sich jetzt noch, als Lehrer und Lehrerin kritisch über den Islam zu sprechen? "ttt" trifft Patrick Pelloux, einen ehemaligen Charlie Hebdo-Mitarbeiter, einen Imam, der beim Freitagsgebet über Samuel Paty spricht und einen Geschichtslehrer, der in einem Pariser Vorort unterrichtet.Die deutsche Filmbranche und Corona - Droht ein Kinosterben?Große Blockbuster wie James Bond oder Batman werden verschoben, nur ein Bruchteil der Plätze darf belegt werden. Die Folgen der Corona-Pandemie treffen die Filmbranche hart: Ticketverkäufe und Umsätze sind eingebrochen, doch die Fixkosten bleiben. Die staatlichen Hilfen, beklagen einige Betreiber, reichen nicht, um die Verluste auszugleichen. Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen ist eine Besserung nicht abzusehen, und viele Zuschauer haben sich mittlerweile ans Streaming im Wohnzimmer gewöhnt. In den USA und in Großbritannien sollen bereits Hunderte Kinos geschlossen werden. "ttt" fragt Vertreter der Filmbranche: Droht auch in Deutschland ein Kinosterben?Gegen die Angst - Bessere Stadtplanung für FrauenEs gibt sie in allen Städten: die wenig einsehbaren Ecken, die schlecht beleuchteten Unterführungen, die dunklen Parks. Orte, an denen Menschen unwohl wird, viele Frauen Angst bekommen. Tatsächlich fühlt sich kaum eine Frau sicher, wenn sie in Städten unterwegs ist - und das weltweit, wie eine aktuelle Studie von Plan International zeigt. Dabei braucht es gar nicht so viel, um vor allem das subjektive Sicherheitsempfinden zu verbessern: ausreichend Licht, mehr Übersichtlichkeit. Doch warum wird das in der Stadtplanung so wenig bedacht? "ttt" begibt sich in den Lebensraum Großstadt, spürt der Angst nach, besucht die unwirtlichen Orte - und spricht mit Plan International sowie einer Stadtplanerin, die in Wien für gendergerechte Stadtentwicklung sorgt.Vom Wiederaufbau zur Studentenrevolte - Der neue Roman von Christian BerkelNoch so ein schreibender Promi? Weit gefehlt. Christian Berkel ist Schauspieler - und er ist gleichzeitig ein guter Schriftsteller. In seinem ersten Roman "Der Apfelbaum" hatte er die Geschichte seiner deutsch-jüdischen Familie erzählt und einen Bestseller gelandet. Jetzt hat er die Fortsetzung veröffentlicht: "Ada", geschrieben aus der Perspektive einer Frau, einer für den Roman erfundenen Schwester. Sie wächst auf im Schweigen der 1950er Jahre, begehrt auf in den Sechzigern: Rolling Stones, Drogen, Studentenrevolte. Die Geschichte einer Frau auf der Suche nach einem besseren Leben - und nach ihrer wirklichen Identität zwischen Judentum und Christentum. Und gleichzeitig ist "Ada" ein starker Roman über die deutsche Nachkriegszeit, die bis ins Heute nachwirkt.Im Internet unter www.DasErste.de/tttModeration: Max MoorRedaktion: Edith Beßling, Christine Gerberding, Niels Grevsen, Melanie Thun (NDR)Pressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4742363