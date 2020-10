Die Korrektur ist fällig. Das Geschäft läuft, aber 4,6 Mrd. Euro für gut 1,1 Mrd. Euro Umsatz in Batterien ist korrekturbedürftig. Das Risiko stellt sich auf rund 20 %. Es fehlen noch ca. 10 %. Wie geht man das an?



