Das 1987 gegründete Unternehmen McAfee gilt als einer der Pioniere in der IT-Sicherheits- und Antiviren-Branche. Nach einer langen Zeit des öffentlichen Handels wurde das Unternehmen privatisiert. Die Firma mit Sitz in Kalifornien war von Beginn an an der Börse notiert, bis es 2010 von Intel übernommen wurde. Der Chip-Gigant erwarb McAfee für 7,7 Milliarden US-Dollar. Sieben Jahre später machte Intel McAfee unabhängig und Hauptaktionär wird der Finanzinvestor ...

Den vollständigen Artikel lesen ...