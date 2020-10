Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financials setzte gestern seine Seitwärtsbewegung lange Zeit fort, um letztendlich mit einem Plus von über 3 Prozent aus dem Handel zu gehen, so die Analysten der Helaba.Bereits in der letzten Woche sei eine deutliche Ausweitung der Risikoaufschläge zu konstatieren gewesen. Trotz neuer Rekordstände der Infektionszahlen schien es gestern lange Zeit, als würden die Marktteilnehmer in Bezug auf die vorherrschenden Risiken im Bankensektor noch relativ gelassen zu sein, so die Analysten der Helaba. In der laufenden Berichtssaison sei gestern der Fokus auf die Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) gerichtet gewesen. Meldungen zufolge habe die Bank den Gewinn im 3. Quartal stabil gehalten und die Erwartungen übertroffen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...