Die Berichtssaison nimmt in Europa Fahrt auf, die britische Großbank Barclays sorgte heute für eine Überraschung in der Finanzbranche. Das Finanzinstitut übertraf die Analystenerwartungen deutlich, aber der Ausblick bleibt verhalten.Im Vorfeld hatten Analysten mit einem Nettogewinn von 201 Millionen Pfund (222 Millionen Euro) im dritten Quartal gerechnet. Am Ende lieferte CEO Jes Staley mit 611 Millionen Pfund mehr als das Dreifache. Vor einem Jahr stand ein Verlust von 292 Millionen Pfund wegen ...

