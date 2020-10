Hamburg (ots) - An den Fußball-Stammtischen wird am intensivsten über Borussia Dortmund und den FC Bayern München diskutiert. Auf den Plätzen 3 und 4 folgen Schalke 04 - wahrscheinlich mit böser Enttäuschung bei den Fans - und Werder Bremen, bei dem das gesamte Team in Corona-Quarantäne geht. Wenig Aufmerksamkeit bei den Fußballanhängern finden der VfL Wolfsburg, 1. FC Union Berlin und 1. FSV Mainz 05. Sie liegen auf den letzten Plätzen des Stammtisch-Barometers des IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung.



Dem Stammtisch-Barometer des IMWF liegt die gesamte Kommunikation zu den 18 Fußballvereinen aus der 1. Bundesliga in der aktuellen Woche und in der Vorwoche aus 430 Millionen Online-Quellen im deutschsprachigen Internet zugrunde. Ausgewertet werden alle öffentlichen Aussagen zu den Vereinen in Foren, Blogs, Communities, Online-Medien, Twitter, Facebook, Instagram etc. Bewertet werden die Viralität der Aussage, denn die Viralität steht für die Emotionalität, mit der ein Post diskutiert wird, und die Anzahl der gefundenen Posts. Die Position im Ranking sagt nichts darüber aus, ob über einen Verein besonders positiv oder negativ diskutiert wird - sondern nur die Intensität der Diskussion. Worüber also an den Stammtischen am heftigsten diskutiert wird.



