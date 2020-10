Sick: Der Anpressdruck des Messrades lässt sich über eine Feder ohne Werkzeug in sechs Stufen an die taktilen Eigenschaften des Messobjektes anpassen. Beim Wechsel von Endlos-Material kann das Messrad per Hand in die Wartungs- und zurück in die Betriebsposition gebracht werden. Maschinenbauer und Integratoren können das Messradsystem für unterschiedlichste Messaufgaben, Oberflächen und Detektionsbedingungen auslegen: als Absolut- oder Inkremental-Encoder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...